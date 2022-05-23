Перестройка российской экономики с учетом санкций займет до 2 лет – Кудрин

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Перестройка российской экономики с учетом новых вызовов и последствий, масштаб которых еще проявляется, продлится от 1,5 до 2 лет, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"У нас этот год будет сложным с точки зрения падения ВВП, есть оценки этого падения, они приведены. Возможно, и следующий год будет достаточно сложным. Это зависит от глубины кризисных ситуаций. Они связаны с прерыванием цепочек", – приводит слова Кудрина ТАСС.
Ранее первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов заявил, что импорт товаров на фоне санкций сократился примерно до уровня 2020 года. По его словам, причинами этому являются затруднения в логистике, а также искусственно созданные проблемы с платежами.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Минэкономики прогнозирует восстановление роста ВВП России в 2024 году до 3,2%
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