В ФТС заявили о падении российского импорта до уровня 2020 года

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Импорт товаров на фоне санкций сократился примерно до уровня 2020 года, сообщил РБК первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.
По его словам, причинами этому являются затруднения в логистике, а также искусственно созданные проблемы с платежами.
Как уточнил первый заместитель руководителя ФТС, сильнее всего из-за этого просел импорт на северо-западных направлениях, потому что там закрыли порты. Помимо этого, по его словам, в странах Прибалтики и Польше искусственно тормозятся грузы и подвергаются 100% досмотру.
Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что санкции, введенные против России, являются стимулом к поиску новых логистических коридоров. Он добавил, что в качестве альтернативы рассматривается международный транспортный коридор "Север – Юг". С российской стороны маршрут проходит через порты Оля, Астрахань и Махачкала.
До этого сообщалось, что некоторые международные перевозчики, преимущественно из недружественных стран, продолжают отказываться от поставок российской продукции. В министерстве промышленности и торговли РФ подчеркнули, что в настоящее время ведется работа по мониторингу и решению проблемных ситуаций, с которыми сталкиваются российские компании при доставке продукции в условиях санкций.
Временные трудности для транспортировки грузов, указали в ведомстве, также создает запрет ЕС на въезд грузовых автомобилей с российскими номерами и отзыв страхового покрытия для грузовиков европейских перевозчиков, находящихся на территории РФ.
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