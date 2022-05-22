Савельев заявил о развитии новых логистических коридоров на фоне санкций против России

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Санкции, введенные против России, являются стимулом к поиску новых логистических коридоров. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе рабочего визита в Астраханскую область.

"Те санкции, которые сегодня наложены на Российскую Федерацию, практически поломали всю логистику в нашей стране", – приводит ТАСС слова министра.

Он добавил, что в качестве альтернативы рассматривается международный транспортный коридор "Север – Юг". С российской стороны маршрут проходит через порты Оля, Астрахань и Махачкала, отметил Савельев.

Ранее сообщалось, что некоторые международные перевозчики, преимущественно из недружественных стран, продолжают отказываться от поставок российской продукции. В министерстве промышленности и торговли РФ подчеркнули, что в настоящее время ведется работа по мониторингу и решению проблемных ситуаций, с которыми сталкиваются российские компании при доставке продукции в условиях санкций.

Временные трудности для транспортировки грузов, указали в ведомстве, также создает запрет ЕС на въезд грузовых автомобилей с российскими номерами и отзыв страхового покрытия для грузовиков европейских перевозчиков, находящихся на территории РФ.

