Компания Volvo приостановила импорт легковых машин в Россию

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Компания Volvo Car приостановила импорт легковых машин в Россию. Об этом сообщается в официальном аккаунте российского офиса в социальной сети "ВКонтакте".

В пресс-службе отметили, что гарантийное обслуживание проданных автомобилей будет осуществляться в прежнем режиме. Кроме того, Volvo Car Russia продолжает оказывать клиентам максимальную поддержку.

В компании пообещали, что также поддержат своих работников.

Ранее автоконцерн Nissan объявил об остановке работы своего завода в Санкт-Петербурге. Компания также прекратила экспорт автомобилей в Россию.

Кроме того, о решении приостановить производство автомобилей на заводе в Подмосковье и прекратить поставки легковых и малотоннажных машин на рынок России заявили в Mercedes-Benz.

До этого газета Nikkei сообщила, что японские автоконцерны Honda и Mazda также остановили экспорт автомобилей, мотоциклов и двигателей в Россию.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.