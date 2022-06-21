Минфин предложил новые льготы при уплате подоходного налога

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Министерство финансов РФ предложило уточнения по взиманию налога на доходы физических лиц. Об этом сообщает РБК.
Инициативы обозначены в проекте "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов". Как заявили в ведомстве, они направлены на повышение объективности и социальной справедливости.
Так, в Минфине предлагают освободить от налогообложения выплаты выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства. Аналогичная мера может быть введена для любых компенсационных выплат при увольнении работника, предусмотренных законодательством.
Кроме того, в ведомстве выступают за распространение права на социальный налоговый вычет на оплату медицинских услуг, оказанных детям (подопечным), признанным судом недееспособными, без ограничения по возрасту. Максимальный размер такого вычета по действующим нормам соответствует 15 600 рублям.
Наконец третье предложение ведомства – предоставить регионам право уменьшать минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ при сделках с недвижимостью. Речь идет об объектах, которые были унаследованы, приватизированы или подарены.
Управляющий партнер "Легес Бюро" Мария Спиридонова ранее рассказала о способах сократить размер НДФЛ при последующей продаже квартиры с ремонтом. Это касается помещений, которые приобретались без отделки.
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