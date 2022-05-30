В РФ предложили отменить налог при продаже жилья для семей с детьми – СМИ

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В России предложили отменить подоходный налог при продаже жилья для семей с детьми. Об этом сообщает газета "Известия".
Отмечается, речь идет о единственном жилье или доставшемся в наследство. Соответствующее предложение федеральная компания "Этажи" направила в правительство РФ и министерство финансов. По информации издания, данную меру поддерживают в Госдуме.
В письме указано, что семьи чаще всего продают единственную квартиру для улучшения жилищных условий, а наследники часто пытаются реализовать свою недвижимость в обход законодательства с занижением суммы сделки, из-за чего нередко становятся жертвами мошенников.
Как отметил директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов, инициатива носит социальный характер. По его словам, введение нормы поможет гражданам быстрее улучшить жилищные условия без дополнительных расходов на уплату налогов.
В Минфине РФ газете сообщили, что обращение получили. В ведомстве заверили, что предложения будут рассмотрены. В пресс-службе правительства, в свою очередь, рассказали, что письмо пока не поступало в аппарат кабмина.
В настоящее время при продаже единственной недвижимости или доставшейся в наследство необходимо уплатить 13% подоходного налога, если жилье находится в собственности менее трех лет.
Ранее зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев выступил с предложением освободить россиян в возрасте от 14 до 23 лет от уплаты НДФЛ, предоставив им возможность частично оплачивать сэкономленными средствами билеты в кино, музеи и спортивные абонементы.
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