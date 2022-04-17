Юрист объяснил, как получить налоговый вычет на детей

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Семьи с детьми, помимо льгот, имеют право на ежемесячный налоговый вычет, напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Эксперт уточнил, что право на данную выплату имеют россияне с детьми и доходом, облагаемым НДФЛ по ставке в 13%. При этом налоговый вычет действует до тех пор, пока годовой доход одного из родителей не достигнет порога в 350 тысяч рублей.
"Таким образом, арифметика простая – получает родитель 50 тысяч рублей в месяц, значит, на стандартный вычет он сможет рассчитывать в течение семи месяцев ежегодно. Соответственно, поменяется зарплата, изменятся и условия вычета", – сказал Соловьев в интервью "Российской газете".
Юрист отметил, что сумма вычета составляет 1,4 тысячи рублей в месяц за первого или второго ребенка и 3 тысячи рублей за третьего и последующего детей. Он рассчитывается и предоставляется работодателем автоматически. Для этого необходимо сдать в бухгалтерию свидетельства о рождении детей и написать соответствующее заявление, заключил Соловьев.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в 2022 году на пособия для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет выделят 505 миллиардов рублей. Глава кабмина добавил, что размер выплат будет варьироваться от 50 до 100%. Он будет зависеть от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем семьи получат от 6 до 12 тысяч рублей.
Более 500 млрд рублей направил кабмин на выплаты семьям с детьми
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