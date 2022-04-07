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Как получить новое пособие на детей от 8 до 16 лет

Поддержка семей: когда и кто сможет получить пособие на детей от 8 до 16 лет
общество

С 1 мая в РФ начнется прием заявлений на новую выплату семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Подать его можно на портале госуслуг или лично, обратившись в органы соцобеспечения. Поскольку пособие будут назначать с 1 апреля, то в мае семьи получат сумму сразу за два месяца. Рассказываем, кому положена поддержка, а также в каком размере.

Кому и когда начнут выплачивать пособие?

Фото: depositphotos/oksun70

Новая выплата предусмотрена для семей, которые находятся в трудном финансовом положении и воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно. Ранее за такой поддержкой могли обратиться только одинокие родители.

Новое пособие будут назначать с 1 апреля, однако подать на него заявление можно не раньше 1 мая. В случае одобрения родители получат деньги сразу за два месяца при условии, что ребенку уже исполнилось 8 лет в апреле.

При назначении выплаты проведут комплексную оценку нуждаемости. В частности, претендовать на пособие смогут семьи, у которых среднедушевой доход меньше регионального прожиточного минимума на человека.

Мы не оставили без внимания и семьи, которые находятся в трудном финансовом положении. Тем из них, в которых воспитываются дети от 8 до 16 лет, по решению президента с апреля начисляется новое ежемесячное пособие. С мая и до конца года оно будет выплачено родителям более пяти миллионов ребят.
Михаил Мишустин
премьер-министр РФ

Также будут учитывать и другие факторы, среди которых занятость родителей. Проще говоря, у взрослых должен быть подтвержденный доход либо уважительная причина для его отсутствия. Кроме того, оценят и имущественную обеспеченность семьи. То есть то, чем она владеет (машины, дачи, квартиры), должно укладываться в перечень, установленный государством.

В каком размере будет выплата и куда за ней обратиться?

Фото: depositphotos/milk-records.bk.ru

Базовая сумма пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. По России это в среднем 6 150 рублей. Если при этом доходы семьи остаются ниже прожиточного минимума, размер пособия увеличивается до 75%. Если будет недостаточно и этого, тогда поддержка составит 100% регионального прожиточного минимума.

Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от 6 до 12 тысяч рублей.
Антон Котяков
глава Минтруда

По данным Минтруда, выплаты будут назначаться сразу на 12 месяцев. Для зачисления денег следует открыть карту "Мир" или счет без карты. Подать заявление на пособие можно в электронном виде на портале госуслуг или лично, обратившись в органы соцобеспечения.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что повышение благополучия и качества жизни россиян является безусловным приоритетом правительства. Он напомнил про индексацию пенсионных выплат, а также про адресную поддержку семей с детьми и помощь с организацией детского отдыха по программе кешбэка.

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