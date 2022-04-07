Как получить новое пособие на детей от 8 до 16 лет

С 1 мая в РФ начнется прием заявлений на новую выплату семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Подать его можно на портале госуслуг или лично, обратившись в органы соцобеспечения. Поскольку пособие будут назначать с 1 апреля, то в мае семьи получат сумму сразу за два месяца. Рассказываем, кому положена поддержка, а также в каком размере.



Кому и когда начнут выплачивать пособие?

Новая выплата предусмотрена для семей, которые находятся в трудном финансовом положении и воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно. Ранее за такой поддержкой могли обратиться только одинокие родители.

Новое пособие будут назначать с 1 апреля, однако подать на него заявление можно не раньше 1 мая. В случае одобрения родители получат деньги сразу за два месяца при условии, что ребенку уже исполнилось 8 лет в апреле.

При назначении выплаты проведут комплексную оценку нуждаемости. В частности, претендовать на пособие смогут семьи, у которых среднедушевой доход меньше регионального прожиточного минимума на человека.





Михаил Мишустин премьер-министр РФ Мы не оставили без внимания и семьи, которые находятся в трудном финансовом положении. Тем из них, в которых воспитываются дети от 8 до 16 лет, по решению президента с апреля начисляется новое ежемесячное пособие. С мая и до конца года оно будет выплачено родителям более пяти миллионов ребят.

Также будут учитывать и другие факторы, среди которых занятость родителей. Проще говоря, у взрослых должен быть подтвержденный доход либо уважительная причина для его отсутствия. Кроме того, оценят и имущественную обеспеченность семьи. То есть то, чем она владеет (машины, дачи, квартиры), должно укладываться в перечень, установленный государством.



В каком размере будет выплата и куда за ней обратиться?

Базовая сумма пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. По России это в среднем 6 150 рублей. Если при этом доходы семьи остаются ниже прожиточного минимума, размер пособия увеличивается до 75%. Если будет недостаточно и этого, тогда поддержка составит 100% регионального прожиточного минимума.





Антон Котяков глава Минтруда Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от 6 до 12 тысяч рублей.

По данным Минтруда, выплаты будут назначаться сразу на 12 месяцев. Для зачисления денег следует открыть карту "Мир" или счет без карты. Подать заявление на пособие можно в электронном виде на портале госуслуг или лично, обратившись в органы соцобеспечения.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что повышение благополучия и качества жизни россиян является безусловным приоритетом правительства. Он напомнил про индексацию пенсионных выплат, а также про адресную поддержку семей с детьми и помощь с организацией детского отдыха по программе кешбэка.