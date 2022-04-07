Как получить новое пособие на детей от 8 до 16 лет

С 1 мая в РФ начнется прием заявлений на новую выплату семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Подать его можно на портале госуслуг или лично, обратившись в органы соцобеспечения. Поскольку пособие будут назначать с 1 апреля, то в мае семьи получат сумму сразу за два месяца. Рассказываем, кому положена поддержка, а также в каком размере.
Кому и когда начнут выплачивать пособие?
Новая выплата предусмотрена для семей, которые находятся в трудном финансовом положении и воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно. Ранее за такой поддержкой могли обратиться только одинокие родители.
Новое пособие будут назначать с 1 апреля, однако подать на него заявление можно не раньше 1 мая. В случае одобрения родители получат деньги сразу за два месяца при условии, что ребенку уже исполнилось 8 лет в апреле.
При назначении выплаты проведут комплексную оценку нуждаемости. В частности, претендовать на пособие смогут семьи, у которых среднедушевой доход меньше регионального прожиточного минимума на человека.
Также будут учитывать и другие факторы, среди которых занятость родителей. Проще говоря, у взрослых должен быть подтвержденный доход либо уважительная причина для его отсутствия. Кроме того, оценят и имущественную обеспеченность семьи. То есть то, чем она владеет (машины, дачи, квартиры), должно укладываться в перечень, установленный государством.
В каком размере будет выплата и куда за ней обратиться?
Базовая сумма пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. По России это в среднем 6 150 рублей. Если при этом доходы семьи остаются ниже прожиточного минимума, размер пособия увеличивается до 75%. Если будет недостаточно и этого, тогда поддержка составит 100% регионального прожиточного минимума.
По данным Минтруда, выплаты будут назначаться сразу на 12 месяцев. Для зачисления денег следует открыть карту "Мир" или счет без карты. Подать заявление на пособие можно в электронном виде на портале госуслуг или лично, обратившись в органы соцобеспечения.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что повышение благополучия и качества жизни россиян является безусловным приоритетом правительства. Он напомнил про индексацию пенсионных выплат, а также про адресную поддержку семей с детьми и помощь с организацией детского отдыха по программе кешбэка.