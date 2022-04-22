В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья в два раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Максимальный налоговый вычет при покупке квартиры или строительстве дома предлагается увеличить до 520 тысяч рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутатов Госдумы, разрабатывающих соответствующий законопроект.
Документом также предлагается увеличение максимального налогового вычета за погашение процентов по ипотеке до 780 тысяч рублей.
В настоящее время налоговый вычет при покупке или строительстве жилья составляет 13%, он рассчитывается из суммы в 2 миллиона рублей даже при большей стоимости жилья. В то время как лимит на погашение процентов по ипотеке составляет 3 миллиона рублей. По словам члена Ассоциации юристов России (АЮР) Марии Спиридоновой, за покупку квартиры существует возможность вернуть максимум 260 тысяч рублей, за погашение процентов по ипотеке – до 390 тысяч рублей.
На данный момент стоимость жилья существенно увеличилась, в связи с чем взять ипотеку на комфортную квартиру в районе с развитой инфраструктурой за 3 миллиона рублей сложно практически во всех регионах, отметила первый зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
В связи с этим в Госдуме предлагают повысить лимиты налогового вычета для строительства или приобретения жилья до 4 миллионов, а для погашения ипотеки – до 6 миллионов.
Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ сократила срок проверки деклараций россиян для получения налоговых вычетов до 15 дней. До сих пор на проверки по социальным вычетам давалось три месяца, а еще месяц – на перечисление возврата. По имущественным вычетам с мая 2021 года на проверку отводился месяц и еще 15 дней – на зачисление средств.
Руководство ФНС уже разослало в налоговые инспекции внутреннее распоряжение о необходимости быстрее закрывать камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ.
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