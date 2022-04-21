В РФ предложили запустить пилотные проекты комплексной малоэтажной застройки

10:01
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Общественный совет при Минстрое РФ и Российский союз строителей направили в министерство строительства и ЖКХ предложение реализовать в стране пилотные проекты комплексной типовой малоэтажной застройки. Об этом сообщает газета "Известия".
Подобные проекты, состоящие из частных домов, предполагается реализовать в 14 регионах РФ, в том числе Московской и Ленинградской областях, Алтайском крае и в Крыму. По мнению представителей отрасли, из-за использования типовых конструкций и элементов строительство будет обходиться девелоперам на 15–50% дешевле. Причем речь идет о строительстве не только домов, но и социальных объектов и другой инфраструктуры.
"Регионам требуется помощь в налаживании этого процесса, дорожная карта и сопровождение при реализации проектов. Поэтому нужны соответствующие региональные операторы, регулирующие работу. Также следует, чтобы Минстрой курировал стройку на федеральном уровне", – сказал заместитель председателя общественного совета при Минстрое, член рабочей группы Российского союза строителей Олег Бетин.
В числе преимуществ таких проектов выделяют тот факт, что они более понятны для банков. По мнению члена комитета ГД по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, ставки по кредитам на такое жилье, которые сейчас аналогичны обычным потребительским кредитам, могут опуститься до размеров ипотеки на квартиру.
Владелец группы компаний "Удача" Владимир Прохоров, в свою очередь, отметил, что комплексная малоэтажная застройка и ИЖС необходимы в российских регионах. В то же время он признает, что такие проекты не интересны строительным компаниям, поскольку для них они низкомаржинальны.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство формирует новую программу, направленную на расселение аварийного жилья. На данные цели в ближайшие два года направят 45 миллиардов рублей. По словам главы кабмина, расселение из аварийных домов идет опережающими темпами: в 2021 году в новое жилье переехали 132 тысячи человек.
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