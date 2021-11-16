Эксперты объяснили рост спроса на загородную недвижимость в России

12:22
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Спрос на загородную недвижимость начал расти в 2020 году из-за введения карантина на территории России. В 2021 году интерес к частным домам подогревался ростом цен на квартиры. Об этом сообщает RT со ссылкой на специалистов сервиса "Авито. Недвижимость".
Руководитель направлений первичной и загородной недвижимости компании Дмитрий Алексеев рассказал, что за первые девять месяцев 2021 года средняя стоимость загородного жилья составила 1,7 миллиона рублей, что на 7% выше прошлогодних значений.
"Самыми дорогими на рынке оставались коттеджи. Их стоимость в среднем находилась вблизи 7 миллионов рублей", – отметил Алексеев.
Эксперт добавил, что спрос на загородную недвижимость подогревают и различные программы ипотечного кредитования.
По данным замдиректора "ДОМ.РФ" по развитию ипотечного рынка Олега Комлика, за первые девять месяцев этого года 20 лучших банков страны выдали 3 300 займов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) общей суммой 10 миллиардов рублей.
Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко считает, что в дальнейшем граждане продолжат проявлять интерес к загородному жилью.
"В будущем спрос будет расти как на покупку, так и на аренду такого жилья. Связано это по большей части с ростом вакансий на удаленке", – высказалась Радченко.
Ранее по поручению президента РФ правительство расширило и продлило до 1 июля 2022 года действие программы льготной ипотеки. Теперь она доступна россиянам, планирующим строительство частного дома.
Согласно одному из условий программы льготной ипотеки, граждане могут приобрести квартиру у застройщика по ставке не выше 7% годовых, теперь это распространяется и на строительство частных домов.
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