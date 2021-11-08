Эксперт оценил возможность возникновения ипотечного кризиса в России

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Фото: depositphotos/deyangeorgiev2
В ближайшее время в России не будет ипотечного кризиса, потому что доля ипотеки не превышает 40% от общего объема кредитования. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.
При этом специалист не исключил общие кризисы, которые также затронут ипотеку и качество уже сформированного портфеля кредитов.
"Даже в период предыдущих кризисов качество ипотечного портфеля оставалось на самом высоком уровне среди прочих видов кредитования. Так, даже с учетом кризисов, чистые финальные потери по ипотечному кредитованию редко превышали 2,5%", – отметил Лагуткин.
Эксперт отметил, что ипотечный кризис наступает, когда резко снижается стоимость залоговой недвижимости. По словам Лагуткина, Россия с таким еще не сталкивалась. При этом самыми крупными кризисами, которые повлияли на ипотеку, считаются кризисы 2008–2009, 2014–2015 и 2020 годов.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что для большинства россиян ипотека является единственным способом приобрести жилье. Глава Сбербанка подчеркнул, что со своей стороны компания стремится держать ставки на приемлемом уровне. Так, по данным сайта банка, взять кредит на покупку квартиры в новостройке можно от 8,4% годовых, а на вторичном рынке – от 8,1% годовых.
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