Действие льготной ипотеки распространили на строительство частных домов в РФ

14:38
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
По поручению президента РФ правительство расширило и продлило до 1 июля 2022 года действие программы льготной ипотеки. Теперь она доступна россиянам, планирующим строительство частного дома, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.
"С этого момента такие условия (льготные. – Прим. ред.) будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Ими смогут воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме", – сказал Мишустин.
Председатель правительства напомнил, что, согласно одному из условий программы льготной ипотеки, граждане могут приобрести квартиру у застройщика по ставке не выше 7% годовых, теперь это распространяется и на строительство частных домов.
Кроме того, внесены изменения и в программу "Дальневосточная ипотека", согласно которой жители моногородов отныне могут приобрести жилье на льготных условиях не только в новостройках, но и на вторичном рынке.
Ранее по поручению президента изменения были внесены в программу семейной ипотеки. Получить деньги по льготной ставке теперь можно до конца 2023 года. Главное условие – ребенок в семье должен был родиться не раньше 2018 года. Выданные банками деньги можно потратить на покупку земли, покупку уже готового частного дома или строительство собственного.
В России в программу семейной ипотеки внесли изменения
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