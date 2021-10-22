Действие льготной ипотеки распространили на строительство частных домов в РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

По поручению президента РФ правительство расширило и продлило до 1 июля 2022 года действие программы льготной ипотеки. Теперь она доступна россиянам, планирующим строительство частного дома, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

"С этого момента такие условия (льготные. – Прим. ред.) будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Ими смогут воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме", – сказал Мишустин.

Председатель правительства напомнил, что, согласно одному из условий программы льготной ипотеки, граждане могут приобрести квартиру у застройщика по ставке не выше 7% годовых, теперь это распространяется и на строительство частных домов.

Кроме того, внесены изменения и в программу "Дальневосточная ипотека", согласно которой жители моногородов отныне могут приобрести жилье на льготных условиях не только в новостройках, но и на вторичном рынке.

Ранее по поручению президента изменения были внесены в программу семейной ипотеки. Получить деньги по льготной ставке теперь можно до конца 2023 года. Главное условие – ребенок в семье должен был родиться не раньше 2018 года. Выданные банками деньги можно потратить на покупку земли, покупку уже готового частного дома или строительство собственного.

