В России в программу семейной ипотеки внесли изменения

В программу семейной ипотеки внесли изменения по поручению президента. Получить деньги по льготной ставке теперь можно до конца 2023 года. Главное условие – ребенок в семье должен был родиться не раньше 2018 года.

Деньги, выданные банками, можно потратить и на покупку земли, покупку уже готового частного дома или строительство собственного. Естественно только в России. Поправки уже вступили в силу.

Родители приемных детей тоже могут принять участие в программе. Важно только, чтобы выполнялось условие о дате рождения ребенка – после 1 января 2018 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.