Эксперт назвала работающие способы снизить платеж по ипотеке

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Эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко назвала несколько эффективных способов снизить платеж по ипотечному кредиту.

По ее словам, сделать это можно тем, кто только находится на этапе выбора программы, а также тем, кто уже давно обслуживает такой кредит.

В первую очередь, подчеркнула эксперт, при выборе кредита следует заранее самостоятельно изучить льготные ипотечные программы, а не доверять это банковскому специалисту. Кроме того, лучше выбрать банк, с которым уже сложились отношения, например, оформлена зарплатная карта или есть вклады, в таком случае, отметила Дайнеко, есть шанс получить индивидуальные условия кредитования с пониженной ставкой.

Она также посоветовала брать ипотеку на максимально возможный срок, поскольку это увеличит общую переплату, но уменьшит ежемесячный платеж.

Также снизить размер кредита и выплаты по нему позволит маткапитал. Кроме того, вернуть до 390 тысяч рублей позволяет ежегодное возмещение НДФЛ.

"Если заемщик оказался в трудной ситуации – потерял работу, оказался временно нетрудоспособным, у него резко снизились доходы – можно потребовать у банка ипотечных каникул. Это льготный период, в течение которого заемщик может не вносить ежемесячные платежи по ипотеке", – приводит слова эксперта РИА Новости.

В то же время она подчеркнула, что ипотечные каникулы предоставляются только один раз и не более чем на полгода.

В самой тяжелой ситуации, рассказала Дайнеко, можно обратиться за реструктуризацией, правда в некоторых случаях банк может отказать.

"Условия реструктуризации для каждого заемщика могут быть индивидуальными – удлинение срока кредита, отсрочка платежей. В любом случае это не самый выгодный инструмент и пользоваться им стоит только для разрешения сложных жизненных ситуаций", – предупреждает эксперт.

Ранее директор по продуктам платформы залогового кредитования Online-Ipoteka Дмитрий Питецкий рассказал, что оптимальный размер ежемесячного платежа по ипотеке должен составлять примерно 45–50% от доходов заемщика.

Специалист отметил, что если на погашение ипотеки уходит 70–80% дохода или больше, то следует задуматься о дополнительных источниках заработка или рефинансировании задолженности.