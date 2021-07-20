Работодателям в России могут разрешить выдавать ипотеку своим сотрудникам – СМИ

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Работодателям в России могут разрешить выдавать ипотеку сотрудникам, а также оформлять купленные квартиры в залог. Письмо с соответствующей инициативой федеральная сеть риелторских компаний "Этажи" направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает газета "Известия".

Как рассказал глава риелторской сети Ильдар Хусаинов, компаниям предлагается выдавать ипотеки под низкий процент и предоставить сотрудникам возможность выплачивать кредит даже после увольнения.

"Работодатели смогут также выдавать кредиты с более низким первоначальным взносом, поскольку у них есть возможность свободно распоряжаться собственными средствами", – сказал он.

По мнению авторов инициативы, ставка по ипотеке от компании может быть дифференцированной, в частности, зависеть от показателей работы сотрудника. Отмечается, что такие меры позволят увеличить конкуренцию на рынке с помощью дополнительного притока средств от бизнеса.

Уточняется, что данное обращение поступило в аппарат правительства и было направлено в министерство финансов на проработку по существу.

По предварительной оценке, за первое полугодие 2021 года в России выдали 936 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 2,69 триллиона рублей. Об этом ранее сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

В сравнении с первым полугодием 2020 года число выданных ипотечных кредитов увеличилось на 44% в количественном выражении и на 74% в денежном.