В России за полгода выдали 2,7 трлн рублей на ипотеку

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

По предварительной оценке, за первое полугодие 2021 года в России выдали 936 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 2,69 триллиона рублей. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

В сравнении с первым полугодием 2020 года число выданных ипотечных кредитов увеличилось на 44% в количественном выражении и на 74% в денежном.

В пресс-службе подчеркнули, что был достигнут полугодовой максимум за всю историю российского ипотечного рынка.

Хуснуллин сообщил, что оказанные государством меры поддержки в жилищной сфере позволили не только поддержать рынок ипотеки в непростой ситуации, но и обеспечить его устойчивый рост.

"Он продолжается уже 14 месяцев подряд. За это время миллионы россиян смогли улучшить жилищные условия с помощью ипотеки. Причем 25–30% из них купили жилье в новостройках", – сказал вице-премьер.

В материале отмечается, что в июне каждый третий ипотечный кредит оформлен с господдержкой. Только за месяц банки страны выдали 178 тысяч ипотечных кредитов (+40% к июню прошлого года) на 540–545 миллиардов рублей (+80%). В рамках общефедеральных льготных ипотечных программ люди взяли порядка 58 тысяч кредитов на 213 миллиардов рублей.

Ранее директор по продуктам платформы залогового кредитования Online-Ipoteka Дмитрий Питецкий заявил, что оптимальный размер ежемесячного платежа по ипотеке должен составлять примерно 45–50% от доходов заемщика.

Специалист отметил, что если на погашение ипотеки уходит 70–80% дохода или больше, то следует задуматься о дополнительных источниках заработка или рефинансировании задолженности.

