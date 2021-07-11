Назван оптимальный размер платежа по ипотеке

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Оптимальный размер ежемесячного платежа по ипотеке должен составлять примерно 45–50% от доходов заемщика, рассказал директор по продуктам платформы залогового кредитования Online-Ipoteka Дмитрий Питецкий.

"Если заемщик тратит на кредитные платежи не больше половины ежемесячного дохода, он сможет сохранить качество жизни и отложить необходимую сумму в качестве подушки безопасности", – передает слова эксперта агентство "Прайм".

Специалист отметил, что если на погашение ипотеки уходит 70–80% дохода или больше, то следует задуматься о дополнительных источниках заработка или рефинансировании задолженности.

Ранее управляющий директор компании "Метриум" Надежда Корка рассказала, что процедура рефинансирования ипотеки не всегда выгодна. Воспользоваться ей лучше, когда выплачено менее половины кредита. По ее словам, если основной объем процентов уже выплачен, то рефинансирование становится для граждан новым кредитом с новыми процентами.