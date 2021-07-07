Названы регионы с самой дорогой ипотекой

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Чечня, Ингушетия и Республика Алтай стали регионами с самой дорогой ипотекой. В мае ставка по кредитам на покупку жилья там превысила 8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ.

В Чечне и Ингушетии ставка по ипотеке выше 8% последний раз была зафиксирована в январе текущего года, а в Республике Алтай – в апреле прошлого года. Кроме того, в Карачаево-Черкесской Республике и Ненецком автономном округе также была зафиксирована высокая стоимость ипотеки в мае.

В десятке также оказались Иркутская область, Дагестан, Самарская, Омская и Кемеровская области. Согласно данным Банка России, в мае средняя ставка по ипотеке в стране составляла 7,3% годовых.

Ранее аналитики предупредили о возможном росте цен на жилье в России. Специалисты также отметили, что рост цен на недвижимость окажет умеренное позитивное влияние на динамику выдачи ипотеки из-за того, что продолжит расти средний чек.

В то же время они подчеркнули, что модификация льготной ипотеки замедлит динамику сегмента во второй половине текущего года, но это не помешает рынку обновить прошлогодний рекорд.