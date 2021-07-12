В СФ разработали проект о запрете плавающих ставок по ипотеке

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Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев разработал и в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о запрете плавающих ставок по ряду категорий договоров потребительского кредита, в том числе по ипотеке, сообщает РИА Новости.
Чтобы защитить интересы заемщиков – физических лиц, в законопроекте предусмотрен запрет применения переменной процентной ставки по некоторым категориям договоров потребительского кредита, в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой.
Это касается случаев, если сумма предоставленного потребительского кредита либо сумма обязательства по предоставлению потребительского кредита не превосходит минимальный размер кредита, установленный правительством по согласованию с Центробанком для отдельных видов потребительских кредитов с учетом региональных особенностей.
Ранее аналитики предупредили о возможном росте цен на жилье в России. Специалисты также отметили, что рост цен на недвижимость окажет умеренное позитивное влияние на динамику выдачи ипотеки из-за того, что продолжит расти средний чек.
В то же время они подчеркнули, что модификация льготной ипотеки замедлит динамику сегмента во второй половине текущего года, но это не помешает рынку обновить прошлогодний рекорд.
С 2 июля максимальная ставка по льготной ипотеке вырастет до 7% годовых
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