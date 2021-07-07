Число займов по программе льготной ипотеки в Москве стало рекордным в июне 2021 года

17:37
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
За июнь 2021 года в Москве выдали 7 тысяч льготных ипотечных кредитов, что является рекордом с момента старта программы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений.
"Наивысшая активность была зафиксирована в последнюю неделю июня, когда на приобретение жилья в столице было выдано 2,6 тысячи льготных ипотечных кредитов на 18,1 миллиарда рублей. С начала реализации госпрограммы с апреля прошлого года на покупку жилья в Москве было выдано ипотечных кредитов на 480,4 миллиарда рублей", – уточнил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Ежедневно по льготной программе выдают в среднем более 180 ипотечных займов. Для этих операций предусмотрена ставка 6,5%.
Глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что Москва является лидером спроса по программе льготного ипотечного кредитования. К 1 июля на столицу приходится 27,6% от общего числа таких сделок по стране.
Согласно действующим правилам программы льготной ипотеки, приобрести можно только жилье первичного рынка. Потребуется первоначальный взнос в размере 20% от стоимости кредита. Максимальная сумма займа для Москвы составляет 8 миллионов рублей.
Ранее Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля 2022 года продлить действие льготной программы ипотеки со ставкой не более 7%, а также обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей.
В России продлили программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года
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