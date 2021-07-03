Свыше 556 тыс ипотечных кредитов выдали в РФ по льготной ставке – Хуснуллин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России по программе льготной ипотеки было выдано более 556 тысяч кредитов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Всего кредиты под 6,5% на общую сумму 1,7 триллиона рублей получили 556 200 семей. Я думаю, что и новая программа под 7%, которая заработала по всей стране со 2 июля, тоже будет востребована среди граждан", – приводит слова Хуснуллина РИА Новости.

Как рассказал гендиректор компании-оператора льготной ипотеки ДОМ.РФ Виталий Мутко, каждый пятый ипотечный кредит в прошлом году выдавался в рамках программы льготной ипотеки под 6,5%.

"За первые пять месяцев 2021 года девелоперы начали строительство объектов площадью почти 15 миллионов квадратных метров", – отметил он.

Мутко добавил, что решение Владимира Путина продлить программу льготной ипотеки позволит закрепить и развить уже накопленную положительную динамику в данной отрасли.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля 2022 года продлить действие льготной программы ипотеки со ставкой не более 7%, а также обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей. При этом он уточнил, что необходимо предусмотреть возможность ее получения до 31 декабря 2023 года семьями, в которых после 1 января 2018 года родился только первый ребенок.

