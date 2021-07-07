Риелторы назвали самые подходящие для льготной ипотеки города

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Тверь, Самара и Ульяновск вошли в первую тройку городов, в которых наиболее выгодно покупать жилье по программе льготной ипотеки. Об этом со ссылкой на экспертов сфере недвижимости сообщает газета "Известия".
Речь идет о программе с максимальной суммой займа в три миллиона рублей под 7%. В Твери таких квартир оказалось 39%, в Самаре – 38%, Ульяновске – 37%. В первую пятерку также вошли Уфа и Волгоград – 36% и 31% соответственно.
Специалисты также назвали регионы, в которых есть квартиры за 3–5 млн рублей. Это Санкт-Петербург, Ленобласть, Казань, Татарстан, Тюмень, Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург.
С июля в России начали действовать новые правила выдачи льготной ипотеки для покупки жилья на первичном рынке. Теперь предельный лимит кредита для всех регионов составляет 3 миллиона рублей, а ставка — 7%.
В России продлили программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года
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