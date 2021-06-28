В России продлили программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года

Программу льготной ипотеки продлят на год. Воспользоваться кредитом по ставке не более 7% можно будет до 1 июля 2022 года. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

Максимальный размер ипотеки составит 3 миллиона рублей. Кроме того, расширят программу льготной ипотеки по ставке 6% для семей, в которых ребенок родился после 2018 года.

Максимальная сумма для Москвы и Подмосковья, Петербурга и Ленобласти составит 12 миллионов рублей, для остальных регионов – в два раза меньше. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.