Эксперты объяснили, как распознать фальшивые купюры в домашних условиях

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Проверять подлинность денежных купюр в домашних условиях непросто, но можно распознать грубую подделку. Для этого сначала необходимо сравнить подозрительную купюру с настоящей, рассказал вице-президент QBF Максим Федоров агентству "Прайм". По его словам, на подделках часто либо отсутствуют, либо существенно отличаются от подлинника основные, наиболее заметные элементы денежного знака.

В свою очередь директор по экономической безопасности SBI банка Андрей Ивашиненко посоветовал пользоваться приложением, которое разработал ЦБ – "Банкноты Банка России". По словам эксперта, оно позволит распознать подделку без использования специального оборудования, но все же не со 100% гарантией.

Ивашиненко также рассказал, сейчас существуют способы подделки денег, которые проблематично выявить даже с помощью дорогостоящих приборов, встроенных в кассы банков и других финансовых организаций.

Ранее стало известно, что фальшивомонетчики стали чаще продавать денежные купюры через интернет. По данным МВД, в прошлом году количество таких преступлений выросло на 6%. Выявлено 805 человек, причастных к подделке банкнот.