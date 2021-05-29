Эксперты объяснили, как распознать фальшивые купюры в домашних условиях

03:52
Фото: depositphotos/LUNNO
Проверять подлинность денежных купюр в домашних условиях непросто, но можно распознать грубую подделку. Для этого сначала необходимо сравнить подозрительную купюру с настоящей, рассказал вице-президент QBF Максим Федоров агентству "Прайм". По его словам, на подделках часто либо отсутствуют, либо существенно отличаются от подлинника основные, наиболее заметные элементы денежного знака.
В свою очередь директор по экономической безопасности SBI банка Андрей Ивашиненко посоветовал пользоваться приложением, которое разработал ЦБ – "Банкноты Банка России". По словам эксперта, оно позволит распознать подделку без использования специального оборудования, но все же не со 100% гарантией.
Ивашиненко также рассказал, сейчас существуют способы подделки денег, которые проблематично выявить даже с помощью дорогостоящих приборов, встроенных в кассы банков и других финансовых организаций.
Ранее стало известно, что фальшивомонетчики стали чаще продавать денежные купюры через интернет. По данным МВД, в прошлом году количество таких преступлений выросло на 6%. Выявлено 805 человек, причастных к подделке банкнот.
В России резко увеличился спрос на наличные
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: