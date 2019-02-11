Неизвестный внес в банкомат 1 млн рублей поддельными купюрами

В столице неизвестный попытался внести на счет через банкомат поддельные купюры общим номиналом более 1 миллиона рублей. Однако деньги на счет не были зачислены, сообщили в Московском кредитном банке (МКБ).
Инцидент произошел на улице Хачатуряна у станции метро "Отрадное" в воскресенье, 10 февраля. Проверку проводят сотрудники полиции, ведется розыск мошенника.
"Благодаря оперативной реакции средства не были зачислены на счет и мошенничество фактически не состоялось", – цитирует Агентство "Москва" представителя банка.
Ранее Банк России предупредил об увеличении количества фальшивых купюр номиналом две тысячи рублей. Новые купюры поступили в обращение в октябре 2017 года, а первые подделки появились уже в 2018 году. В ЦБ отметили, что 41 процент из числа выявленных в 2018 году фальшивых купюр номиналом две тысячи рублей банки самостоятельно обнаружили и передали правоохранителям. Общее число подделок, обнаруженных финансовыми организациями в прошлом году, составило около 38,5 тысячи штук.
Несколькими днями ранее ФСБ и МВД задержали 30 участников преступного сообщества, которые занимались изготовлением и сбытом поддельных денежных купюр в 20 регионах России. Все купюры отличались высоким качеством.
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