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11 февраля, 11:56

Неизвестный внес в банкомат 1 млн рублей поддельными купюрами

происшествия

11 февраля, 11:56

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Фото: depositphotos/LUNNO

В столице неизвестный попытался внести на счет через банкомат поддельные купюры общим номиналом более 1 миллиона рублей. Однако деньги на счет не были зачислены, сообщили в Московском кредитном банке (МКБ).

Инцидент произошел на улице Хачатуряна у станции метро "Отрадное" в воскресенье, 10 февраля. Проверку проводят сотрудники полиции, ведется розыск мошенника.

"Благодаря оперативной реакции средства не были зачислены на счет и мошенничество фактически не состоялось", – цитирует Агентство "Москва" представителя банка.

Ранее Банк России предупредил об увеличении количества фальшивых купюр номиналом две тысячи рублей. Новые купюры поступили в обращение в октябре 2017 года, а первые подделки появились уже в 2018 году. В ЦБ отметили, что 41 процент из числа выявленных в 2018 году фальшивых купюр номиналом две тысячи рублей банки самостоятельно обнаружили и передали правоохранителям. Общее число подделок, обнаруженных финансовыми организациями в прошлом году, составило около 38,5 тысячи штук.

Несколькими днями ранее ФСБ и МВД задержали 30 участников преступного сообщества, которые занимались изготовлением и сбытом поддельных денежных купюр в 20 регионах России. Все купюры отличались высоким качеством.

происшествия

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