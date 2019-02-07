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09:50

ФСБ задержала 30 фальшивомонетчиков

происшествия финансы

09:50

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Фото: ТАСС/Виталий Невар

ФСБ и МВД задержали 30 участников преступного сообщества, которые занимались изготовлением и сбытом поддельных денежных купюр в 20 регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС).

"На территории столичного региона и республики Дагестан пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества, участники которого изготавливали и сбывали высококачественные поддельные денежные знаки ЦБ РФ. Задержаны 30 участников организованного преступного сообщества", – передал ЦОС.

Отмечается, что реализация крупных партий фальшивых денег проводилась в 20 промышленно развитых регионах страны. Все купюры отличались высоким качеством.

В конце января ЦБ предупредил об увеличении числа фальшивых купюр номиналом 2000 рублей. Новые купюры поступили в обращение в октябре 2017 года, а в 2018 году уже стали появляться первые подделки. К концу года их стало 384 штуки.

происшествия финансы

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