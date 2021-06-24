Эксперт напомнила о новых правилах начисления пенсии с 1 июля

Фото: depositphotos/yli9445yli9445
С 1 июля все социальные выплаты и пенсии будут перечисляться только на карты национальной платежной системы "Мир". Об этом агентству "Прайм" сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
Она пояснила, что, если такой карты нет, средства будут отправлены на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия. Финогенова рассказала о ситуациях, которые могут возникнуть.
Во-первых, пенсионер ранее уже получал пенсию на карты других платежных систем, но при этом у него была оформлена карта "Мир", а также счет или вклад с возможностью пополнения и снятия. В этом случае следует подать заявление, указав 20-значный номер счета карты "Мир" либо реквизиты счета или вклада в отделение Пенсионного фонда РФ до 1 июля.
Во-вторых, пенсионер получал до этого выплату на карты других платежных систем, у него есть счет или вклад с возможностью пополнения и снятия, но карты "Мир" у него нет. В этом случае нужно написать заявление в банк и завести именную карту национальной платежной системы. Обслуживание карты, на которую будут перечисляться пенсии и социальные выплаты, бесплатное.
Если пенсионер по каким-то причинам не хочет пользоваться услугами банка, пенсию он может получить через "Почту России". Тогда доставлять пенсию на дом будет почтальон. Если до 1 июля пенсионер не успеет оформить карту "Мир", то его деньги сохранятся.
На портале государственных услуг теперь можно получить выписку о назначенных мерах соцподдержки.
По словам замглавы Минтруда Алексея Скляра, граждане, которые дали согласие на проактивное информирование, смогут получать информацию о доступных им мерах поддержки по ходу наступления жизненных событий. Выписка будет содержать персонифицированную детальную информацию о каждой из назначенных мер поддержки.
Отмечается, что такие сведения могут пригодиться для расчета доходов и для проверки ранее начисленных выплат. По расчетам ведомства, в 2021 году сервисом могут воспользоваться свыше 1 миллиона россиян.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: