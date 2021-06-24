Эксперт напомнила о новых правилах начисления пенсии с 1 июля

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С 1 июля все социальные выплаты и пенсии будут перечисляться только на карты национальной платежной системы "Мир". Об этом агентству "Прайм" сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Она пояснила, что, если такой карты нет, средства будут отправлены на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия. Финогенова рассказала о ситуациях, которые могут возникнуть.

Во-первых, пенсионер ранее уже получал пенсию на карты других платежных систем, но при этом у него была оформлена карта "Мир", а также счет или вклад с возможностью пополнения и снятия. В этом случае следует подать заявление, указав 20-значный номер счета карты "Мир" либо реквизиты счета или вклада в отделение Пенсионного фонда РФ до 1 июля.

Во-вторых, пенсионер получал до этого выплату на карты других платежных систем, у него есть счет или вклад с возможностью пополнения и снятия, но карты "Мир" у него нет. В этом случае нужно написать заявление в банк и завести именную карту национальной платежной системы. Обслуживание карты, на которую будут перечисляться пенсии и социальные выплаты, бесплатное.

Если пенсионер по каким-то причинам не хочет пользоваться услугами банка, пенсию он может получить через "Почту России". Тогда доставлять пенсию на дом будет почтальон. Если до 1 июля пенсионер не успеет оформить карту "Мир", то его деньги сохранятся.

На портале государственных услуг теперь можно получить выписку о назначенных мерах соцподдержки.

По словам замглавы Минтруда Алексея Скляра, граждане, которые дали согласие на проактивное информирование, смогут получать информацию о доступных им мерах поддержки по ходу наступления жизненных событий. Выписка будет содержать персонифицированную детальную информацию о каждой из назначенных мер поддержки.

Отмечается, что такие сведения могут пригодиться для расчета доходов и для проверки ранее начисленных выплат. По расчетам ведомства, в 2021 году сервисом могут воспользоваться свыше 1 миллиона россиян.