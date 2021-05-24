Названы главные ошибки россиян при открытии вклада

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Одна из главных ошибок вкладчиков заключается в неумении рассчитать собственные финансовые возможности. Об этом в беседе с News.ru рассказал финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.
Он напомнил, что банковский вклад предполагает временное отсутствие доступа к имеющимся средствам. При закрытии такого вклада ранее оговоренного срока накопленный доход теряется. Подобное важно учитывать при открытии депозита, подчеркнул эксперт.
Еще одной ошибкой Звездин назвал открытие вклада, где часть средств инвестируется в акции различных компаний. С одной стороны, прибыль может оказаться больше, чем в случае с обычным депозитом. С другой, значительно повышаются риски, так как доходности может не быть или даже случится убыток.
Зачастую вместе с открытием вклада банк вынуждает клиента оформить другие продукты, например, кредитную карту. Вкладчику следует помнить, что ежегодно за обслуживание карты могут списываться средства даже при условии, что картой не будут пользоваться, пояснил специалист.
Аналитик отметил, что самый популярный способ банков обманывать клиентов – это навязывание страховых договоров под видом вклада.
Накопительное страхование жизни подразумевает, что человек в течение оговоренного времени перечисляет средства. В конце периода он возвращает вложенные деньги, а бонусом получает инвестиционный доход. Также данный тип инвестирования подразумевает получение налогового вычета. Если наступает страховой случай (например, смерть клиента), то накопленные деньги получают родственники.
Звездин подчеркнул, что, на первый взгляд, у страховых договоров нет ничего кроме плюсов, чем и пользуются банки. Однако подвох в том, что если внести платеж в оговоренную дату не получается, клиент лишается части капитала и дохода. Таких образом, накопительное страхование жизни нельзя рассматривать как вклад.
Ранее ЦБ РФ назвал способы избежать обмана при открытии вклада. По информации регулятора, перед заключением договора важно расспросить сотрудника банка обо всех аспектах оформляемого продукта. Необходимо уточнить, гарантирована ли доходность вклада и застрахованы ли будут деньги в агентстве по страхованию вкладов.
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