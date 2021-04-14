ЦБ РФ назвал способы избежать обмана при открытии вклада

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Специалисты Банка России назвали факторы, на которые следует обращать внимание при оформлении нового банковского вклада. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации регулятора, перед заключением договора важно расспросить сотрудника банка обо всех аспектах оформляемого продукта. Необходимо уточнить, гарантирована ли доходность вклада и застрахованы ли будут деньги в агентстве по страхованию вкладов.

Кроме того, следует учесть, последуют ли потери за досрочное расторжение договора и в каком объеме, а также выяснить, с кем конкретно заключается договор – с банком, страховой компанией, брокером или иным лицом.

В ЦБ также отметили, что зачастую люди приходят в банк, чтобы открыть или продлить определенный вклад, однако сотрудники кредитной организации их переубеждают. В случае, если человек сталкивается с такой ситуацией, эксперты советуют взять время на раздумье.

"Возьмите договор домой и как следует изучите – закон дает вам такое право. Помните, это ваши деньги и только вам решать, как ими распорядиться", – подчеркнули в Банке России.

Представители регулятора также объяснили, почему граждане давали себя обмануть при оформлении вкладов. В ряде ситуаций это стало возможным из-за того, что вкладчики пытались сохранить прежний уровень доходности и соглашались на более успешные, как им казалось, варианты, не проверив их заранее.

В начале апреля аналитическое кредитное рейтинговое агентство выступило с предположением о том, что в России могут повысится депозитные ставки. В связи с этим, по мнению экспертов, в ряде банков может произойти отток средств, ограничивающий кредитные организации в объеме операций.

