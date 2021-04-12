В ЦБ рассказали о популярной схеме мошенничества с кредитами

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Банк России предупредил о росте мошенничеств с займами, оформленными якобы от лица клиента кредитной организации.
"В 2020 году департамент информационной безопасности Банка России отметил значительный рост числа инцидентов, связанных с хищением кредитных денежных средств, оформленных мошенниками от имени клиента на их имя посредством удаленных каналов обслуживания", – уточнили в пресс-службе регулятора.
За счет подобной схемы клиенты лишаются как собственных, так и кредитных денег. При этом на сумму займа начисляются проценты, оплачивать которые приходится жертвам мошенничества.
В Центробанке отметили, что популярные схемы действия мошенников также подразумевают имитацию онлайн-оплаты товаров и услуг, а также вывод средств со счетов через системы дистанционного банковского обслуживания.
Ранее в пресс-службе полиции Москвы рассказали о мошенниках, которые стали звонить клиентам банков и записывать их голос, а затем использовать его для оформления кредитов. При этом в пресс-службе Сбербанка заявили, что подобная технология невозможна.
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