В Сбербанке считают невозможной кражу денег со счетов граждан с помощью записи их голосов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Использование мошенниками голосовых данных клиентов банков для хищения денежных средств с их счетов или оформления кредита на чужое имя невозможно. Такое заявление сделали в пресс-службе Сбербанка в разговоре с ТАСС.
"Описанная схема мошенничества технологически невозможна и не существует. Это вымысел, цель которого – посеять панику и подорвать доверие банкам", – сообщили в кредитной организации.
Ранее в пресс-службе столичной полиции рассказали, что мошенники стали звонить клиентам банков и записывать их голоса, а затем использовать их для оформления кредитов. Под угрозой оказались люди, у которых уже подключена услуга распознавания голоса.
Тем не менее, это не единственная опасность для держателей банковских карт. Так, в СМИ появлялись сообщения о том, что в мае ожидается массовая хакерская атака на счета россиян.
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