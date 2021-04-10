В Сбербанке считают невозможной кражу денег со счетов граждан с помощью записи их голосов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Использование мошенниками голосовых данных клиентов банков для хищения денежных средств с их счетов или оформления кредита на чужое имя невозможно. Такое заявление сделали в пресс-службе Сбербанка в разговоре с ТАСС.

"Описанная схема мошенничества технологически невозможна и не существует. Это вымысел, цель которого – посеять панику и подорвать доверие банкам", – сообщили в кредитной организации.

Ранее в пресс-службе столичной полиции рассказали, что мошенники стали звонить клиентам банков и записывать их голоса, а затем использовать их для оформления кредитов. Под угрозой оказались люди, у которых уже подключена услуга распознавания голоса.

Тем не менее, это не единственная опасность для держателей банковских карт. Так, в СМИ появлялись сообщения о том, что в мае ожидается массовая хакерская атака на счета россиян.