Эксперт по недвижимости рассказала, как быстрее выплатить ипотеку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дисциплинированность – залог быстрой выплаты ипотеки. Такое мнение в беседе с News.ru высказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Она отметила, что тем, кто выплачивает ипотеку, необходимо иметь на банковском счете как минимум два ежемесячных платежа по кредиту и не допускать просрочек.

"Ни в коем случае нельзя допускать просрочки, ни по каким причинам, иначе вы окажетесь в стоп-листе. Если вы захотите рефинансировать кредит, банк не будет к вам лоялен, поскольку и вы не были лояльны к нему. Даже если вы захотите рефинансировать в другом банке, банк вряд ли согласится, увидев просрочку", – сказала Радченко.

Она добавила, что не стоит рассчитывать, что удастся выплатить кредит за счет сдачи недвижимости в аренду. Способ, который работал ранее, потерял актуальность в период пандемии. Сейчас снизилась стоимость аренды, а вот цены на квартиры, наоборот, выросли.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в России запустят ипотеку на постройку частных домов. Предполагается, что процентная ставка на строительство частных домов будет выше, чем обычно.