Эксперт объяснил, теряются ли деньги при подаче заявления на выплату накопительной пенсии

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Руководитель департамента доверительного управления "ВЭБ.РФ" Александр Попов рассказал, можно ли потерять деньги при подаче заявления на выплату накопительной пенсии. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Инвестиционный доход гражданин теряет только в том случае, если меняет страховщика (переходит из НПФ в ПФР, из ПФР в НПФ или меняет один НПФ на другой) чаще одного раза в пять лет. Такой переход называется досрочным. Если досрочного перехода вы не совершаете, то потерь не будет", – пояснил эксперт.

По его словам, в последнее время число досрочных переходов и объем потерь инвестиционного дохода гражданами благодаря действиям ПФР и Центробанка существенно сократились.

Попов отметил, что для минерализации таких потерь размер теряемого дохода указывается как в выписке для клиентов ПФР, так и для клиентов негосударственных пенсионных фондов.

Тем, кто хочет сменить фонд, перед принятием решения Попов рекомендовал проконсультироваться с текущим страховщиком.

Ранее сообщалось, что получать на пенсии доход, сопоставимый с заработной платой, можно только в том случае, если заняться накоплениями заранее. По словам заведующего лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгения Якушева, долгосрочные накопления имеют внутреннюю капитализацию за счет процентов, что позволяет получить более высокую доходность на длинных отрезках времени.