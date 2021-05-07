Россиянам рассказали, как можно самостоятельно рассчитать пенсию

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Названа формула, которая позволит россиянам самостоятельно рассчитать свою пенсию, сообщает "Российская газета".

Представители ВНИИ труда рассказали, что страховая пенсия по старости в месяц = (А х В) + С, где А – это индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), В – стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию, С – фиксированная выплата. Кроме того, произвести такой расчет поможет портал ПФР или сайт госуслуг.

По словам гендиректора ВНИИ труда Дмитрия Платыгина, ИПК накапливаются в течение всей жизни. Индивидуальное количество коэффициентов приходится на каждый год.

"Максимальное количество пенсионных коэффициентов за каждый год, начиная с 2021 года, – 10. Такое количество коэффициентов начисляется на заработную плату, обозначенную как предельная база для конкретного года", – пояснил он.

Платыгин отметил, что при высокой зарплате можно получить максимальное количество коэффициентов.

Ранее в Совфеде назвали категории граждан с правом получения сразу двух пенсий. Такое право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны.

До этого председатель "Партии пенсионеров" Владимир Бураков предложил ввести оформление выхода граждан на пенсию не по достижении определенного возраста, а по трудовому стажу. Он отметил, что наличия 30-летнего трудового стажа вполне достаточно для того, чтобы человек имел право уйти на пенсию. Бураков напомнил, что в России уже существует такая практика для определенных категорий служащих.