Эксперт рассказала о повышении пенсии с 1 мая для некоторых россиян

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала агентству "Прайм", кого с 1 мая ждет увеличение пенсий.

По ее словам, это ждет пенсионеров, закончивших свою трудовую деятельность несколько месяцев назад. С начала следующего за увольнением месяца их пенсии индексируют, а по факту увеличенные выплаты они получают с трехмесячной задержкой.

Члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации также получат дополнительные социальные выплаты с мая. На дополнительную ежемесячную доплату к пенсии также могут претендовать отдельные категории работников организаций угольной промышленности, добавила специалист.

"Эти категории граждан имеют право на дополнительные выплаты, поскольку их сфера деятельности была связана с особыми условиями труда. При этом обратиться за назначением или перерасчетом указанных доплат они должны были в период с 1 января по 31 марта, без подачи заявления деньги выплачивать не начнут", – сказала она.

Финогенова напомнила, что в мае граждане продолжат получать социальную пенсию, проиндексированную на 3,4 % с 1 апреля. Речь идет о тех, у кого нет официально подтвержденного трудового стажа для назначения страховой пенсии, а также о потерявших кормильца и лицах с инвалидностью.

Ранее россиянам рассказали, как выйти на пенсию раньше срока. По словам специалиста, это можно сделать в том случае, если гражданин предпенсионного возраста лишился работы из-за сокращения штата и ликвидации предприятия.