Россиянам рассказали, как выйти на пенсию раньше срока

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В России выйти на пенсию досрочно можно в том случае, если гражданин предпенсионного возраста лишился работы из-за сокращения штата и ликвидации предприятия, рассказала агентству "Прайм" аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
По ее словам, потерявший работу россиянин также должен стоять на учете в службе занятости, где его не смогли трудоустроить.
"В этом случае служба занятости предлагает досрочное назначение пенсии. Досрочное – это максимум за 2 года до наступления пенсионного возраста, который в 2021 году составляет 56,5 года у женщин и 61,5 года – у мужчин", – говорит эксперт.
Кроме того, у претендента на досрочную пенсию должен быть страховой стаж – 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, а также за время работы необходимо накопить 21 пенсионный балл и более. Количество баллов зависит от суммы уплаченных в ПФР страховых взносов.
Претендовать на досрочную пенсию могут также представители некоторых профессий, отметила аналитик. По словам Киселевой, к категориям таких работников относятся металлурги, шахтеры, водители общественного транспорта и некоторые другие. Это касается и жителей Крайнего Севера, многодетных матерей и людей с большим стажем.
Ранее председатель "Партии пенсионеров" Владимир Бураков предложил ввести оформление выхода граждан на пенсию не по достижении определенного возраста, а по трудовому стажу. Он отметил, что наличия 30-летнего трудового стажа вполне достаточно для того, чтобы человек имел право уйти на пенсию. Бураков напомнил, что в России уже существует такая практика для определенных категорий служащих.
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