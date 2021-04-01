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Общество

06:08

В России проведут индексацию социальных пенсий

общество

Фото: depositphotos/blinow61

В России проведут индексацию социальных пенсий. Выплаты проиндексируют с 1 апреля на 3,4%.

Таким образом, средний размер выплаты увеличится до 10,2 тысячи рублей. Мера затронет 3,9 миллиона жителей России, не имеющих достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии.

В бюджете ПФР на индексацию социальных пенсий заложено 12,8 миллиарда рублей.

С 1 апреля также начали действовать обновленные правила назначения пособий на детей от трех до семи лет. Выплаты будут назначаться в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что работающие российские пенсионеры получат возможность продлить электронные больничные до 1 мая. Такое решение было принято правительством из-за пандемии коронавируса.

С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии

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