Правительство РФ утвердило правила назначения пособий на детей от трех до семи лет

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Утверждены правила назначения пособия для малообеспеченных семей на детей от трех до семи лет включительно. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Новые правила начнут действовать 1 апреля. В соответствии с указом президента пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума.
В 2021 году размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. Если при выплате пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума.
В случае, если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье не поднимутся до уровня прожиточного минимума, то пособие будет назначаться в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.
Кроме того, принято решение учитывать при расчете нуждаемости студентов. Так, если старший ребенок в возрасте до 23 лет не состоит в браке и учится на очной форме обучения, он будет учитываться в составе семьи при расчете среднедушевых доходов.
Также вводится "правило нулевого дохода", предполагающее, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.
Как уточнил замглавы Минтруда Алексей Скляр, по результатам работы в новом формате Минтрудом будут приняты решения по дальнейшему упрощению оформления и получения пособий гражданами, в том числе в рамках создания "социального казначейства".
По его мнению, эта система повысит адресность и эффективность социальной поддержки на всех уровнях: федеральном, региональном, муниципальном, позволит гражданам оформлять пособия быстро и удобно.
Ранее в РФ призвали незамедлительно решать проблему необоснованного вмешательства в жизнь семей. Специалист напомнила, что в отдельных случаях социальные службы будто бы приравнивают бедность к родительской несостоятельности.
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