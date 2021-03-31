В РФ призвали незамедлительно решать проблему необоснованного вмешательства в жизнь семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Председатель общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства "Совет матерей" Татьяна Буцкая призвала оперативно решать проблему необоснованного вмешательства в жизнь семей с детьми. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Для Москвы эта проблема, слава богу, малоактуальна, но в других регионах такие случаи встречались. Ведь случаи бывали, когда органы социальной защиты перегибали палку, забирая детей даже не из неблагополучных семей, а просто у счастливых родителей, которые живут небогато", – отметила специалист.

По словам Буцкой, проблему следует решать до того, как она приобретет масштабный характер. Она напомнила, что в отдельных случаях социальные службы будто бы приравнивают бедность к родительской несостоятельности.

Ранее председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов предложил ввести в законодательство меры ответственности для работников органов опеки за необоснованное вмешательство в семейную жизнь.

Накануне первый зампредседателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ Павел Пожигайло предложил ввести в школах единую программу воспитания. Он заявил, что такая мера поможет сформировать общность народа.

