Заявления на перерасчет выплаты на детей от 3 до 7 лет начнут принимать с 1 апреля

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Заявление на перерасчет выплаты на детей от трех до семи лет семьи, уже получающие выплату, смогут подать с 1 апреля через портал госуслуг, заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

"Начиная с 1 апреля можно будет через портал государственных услуг подать заявление для тех, кто уже получает выплату, она им была назначена, для тех, кто уже получает выплату, будет возможным подать заявление на ее перерасчет. В этом случае органы социальной защиты, получив заявления, вновь проверят нуждаемость семьи", – приводит слова Баталиной ТАСС.

Новый механизм назначения выплат, действующий с 2021 года, предполагает адресную помощь нуждающимся семьям. В зависимости от того, сколько семье не хватает для выхода из бедности, выплата может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума.

При принятии решения, нуждается ли семья в поддержке, оцениваются не только прямые доходы, но также движимое и недвижимое имущество, наличие средств на банковских вкладах, дополнительные доходы (пенсии, стипендии, алименты и так далее).

В ведомстве подчеркнули, что граждане, кому выплата была назначена, но по новым критериям не попадающие в категорию нуждающихся, продолжат получать ее в течение 12 месяцев с момента назначения в прежнем объеме, то есть 50% от прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что Минтруд скорректировал документ о назначениях детских пособий с 3 до 7 лет, которые будут действовать с 1 апреля 2021 года.