В ОП предложили ввести в школах единую программу воспитания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Создавать на федеральном уровне примерный план воспитательных программ и оставлять их контентное наполнение на усмотрение школы неправильно. С таким мнением выступил первый зампредседателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ Павел Пожигайло.

"Федералы" разрабатывают примерную программу воспитания, а непосредственное контентное наполнение осуществляют образовательные учреждения. Неужели мы не понимаем, что мы таким образом входим на риск сепаратизма. Представляете, школа, особенно в национальных республиках, сама определяет систему воспитания", – приводит его слова РИА Новости.

По мнению члена Общественной палаты, надо выстроить единую программу воспитания на всей территории России и таким образом получится обеспечить общность народа.

Ранее в России предложили ввести курсы об основах взрослой жизни для старших классов. Специалист в обращении на имя министра просвещения Сергея Кравцова рассказала об опросе, который провели сотрудники учреждения.

Кроме того, Госдума приняла законопроект, регулирующий просветительскую деятельность в образовании. По документу, кабмин получит полномочия по определению порядка и условий ведения подобной деятельности и форм контроля за ней.