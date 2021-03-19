Назван средний возраст москвичек при рождении первого ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Средний возраст жительниц столицы при рождении первого ребенка составил 29,8 года. Отмечается, что продолжительность жизни москвичек в 2021 году, по данным Росстата, составит примерно 82 года, что на 6 лет больше, чем у мужчин (76 лет).

Кроме того, еще с 1959 года наблюдался количественный перевес девочек. Однако в возрастной группе 30–34 года с 1980-х годов на 1000 мужчин приходилось примерно 990 женщин.



Среди столичной молодежи в возрасте 15–30 лет наблюдался незначительный перевес женского населения (0,9%), а в возрасте 60–70 лет разрыв становился более заметен и составлял 17%.

В начале минувшего года численность москвичек трудоспособного возраста 16–54 лет составила 3,4 миллиона человек.

Согласно имеющимся данным, большинство женщин тратят на работу порядка 40 часов в неделю. Как показывает статистика, представительницы слабого пола имеют меньше свободного времени для себя, но в 2,5 раза больше времени тратят на уход за детьми и их воспитание.

Ранее директор департамента демографической и семейной политики Минтруда Андрей Галкин рассказал о ежегодном сокращении числа женщин репродуктивного возраста в РФ. По его словам, в России также сохраняется тенденция откладывания рождения детей на более поздний возраст. Он отметил, что за последние 10 лет этот показатель приближается к 30 годам. При этом средний возраст матери первенца – 26 лет.