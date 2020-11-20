Женщин предложили отпускать на пенсию после рождения третьего ребенка

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В России предложили установить пенсию для женщин, которые родили третьего ребенка, сообщает News.ru.
Автор инициативы, координатор общественного движения "За жизнь!" Сергей Чесноков пояснил, что эта мера положительно скажется на демографии.
"Женщина заработала эту пенсию – она сделала свой вклад в демографию. Размер пенсии может составлять от 15 тысяч рублей. Суть в том, чтобы платить эти деньги женщинам за выполнение задачи чрезвычайной важности – у нас критическая ситуация с демографией", – пояснил общественник.
Чесноков добавил, что при этом нельзя лишать женщин возможности выйти на работу в случае назначения такой пенсии.
Автор инициативы выразил мнение, что после рождения каждого последующего ребенка необходимо повышать размер пенсии. Кроме того, когда женщина достигает пенсионного возраста, по мнению Чеснокова, она должна получать обе выплаты.
Ранее сообщалось, что население России сократилось за девять месяцев 2020 года на 387,1 тысячи человек. Отмечается, что коронавирусная инфекция стала главной причиной смертей 4 329 человек в России в сентябре, еще в 870 случаях она считается основной причиной смерти, но для подтверждения данной информации нужно провести соответствующие анализы.
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