Население России сократилось за 9 месяцев 2020 года на 387,1 тыс человек

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Население России сократилось за девять месяцев 2020 года на 387,1 тысячи человек. Соответствующую информацию опубликовал на своем сайте Росстат.

"Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. В сентябре число смертей от COVID-19 по сравнению с августом 2020 года выросло", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что коронавирусная инфекция стала главной причиной смертей 4 329 человек в России в сентябре, еще в 870 случаях он считается основной причиной смерти, но для подтверждения данной информации нужно провести соответствующие анализы, уточнили в Росстате.

Специалисты рассказали, что в сентябре зафиксирована 1 401 смерть, когда COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений. В 3 198 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

Специалисты Росстата также привели информацию по смертям от коронавируса в августе. Согласно их данным, в этом месяце из-за коронавируса умерли 4 018 человек, у 3 336 из них вирус был официально подтвержден, у остальных – нет. При этом у последних вирус являлся вероятной причиной смерти.

В общей сложности с апреля, по статистике Росстата, от COVID-19 умер 55 671 человек, в том числе в апреле – 2 825, в мае – 12 669, в июне – 12 335, июле – 10 371, августе – 7 673 и сентябре – 9 798. В целом летальность от коронавируса с начала пандемии до конца сентября в стране в зависимости от методики подсчета составляет от 2,7 до 4,7%, говорится на сайте Росстата.

За последние сутки в России подтвердили 20 582 случая коронавируса в 85 регионах. Выявлено активно 5 287 (25,7%) случаев без клинических проявлений. В Москве диагностировали 6 253 случая. Всего в России зарегистрировано 1 733 440 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

