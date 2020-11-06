В России выявили 20 582 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 20 582 случая коронавируса в 85 регионах. Выявлено активно 5 287 (25,7%) случаев без клинических проявлений.

В Москве диагностировали 6 253 случая, в Санкт-Петербурге – 1 171, в Московской области – 605, в Нижегородской области – 431, в Архангельской области – 369, в Красноярском крае – 317, в Ростовской области – 313, в Воронежской области – 304, в Свердловской области – 282, в Республике Коми – 251, в Иркутской области – 245, в Хабаровском крае – 236, в Республике Бурятия – 234, в Забайкальском крае – 234, в Алтайском крае – 229.

Всего в России зарегистрировано 1 733 440 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста наблюдаются в Чувашской Республике, Республике Дагестан – 0,6%, в Московской области, Ханты-Мансийском АО, Республике Татарстан, Свердловской области – 0,7%, в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Краснодарском крае – 0,8%.

За последние сутки подтверждено 378 летальных случаев, за весь период по России умерли 29 887 человек.

За 24 часа выписали 16 955 человек, за весь период выздоровели по стране 1 296 124 человека.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию с коронавирусом в стране. Представитель Кремля считает ее напряженной, но находящейся под контролем. По его мнению, сейчас удерживать ситуацию помогают меры по мобилизации системы здравоохранения на федеральном и региональном уровнях, которые были приняты ранее.

Также мэр Сергей Собянин заявил о росте количества госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в столице. Он сообщил, что две недели наблюдалась стабильная обстановка по выявленным случаям и по количеству госпитализаций, однако ситуация изменилась. Также глава города подчеркнул, что болезнь все еще никуда не ушла и расслабляться рано.