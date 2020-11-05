Песков назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию с коронавирусом в стране. Представитель Кремля считает ее напряженной, но находящейся под контролем. Об этом сообщает РБК.
"Эпидемия развивается, она продолжается. Ситуация действительно весьма напряженная, но она под контролем", – отметил Песков.
По его мнению, сейчас удерживать ситуацию помогают меры по мобилизации системы здравоохранения на федеральном и региональном уровнях, которые были приняты ранее. Песков также обратил внимание на то, что в некоторых субъектах в этом вопросе фиксируются сбои, на которые своевременно реагируют.
Представитель Кремля отметил, что в сложившейся тревожной ситуации необходимо поддерживать системную мобилизацию. По его словам, в борьбе с заболеванием Россия опирается в первую очередь на свой опыт.
"Опыт каждой страны имеет как положительные, так и отрицательны стороны. Спектр принимаемых мер различается. Прежде всего мы опираемся на весенний опыт России и принимаем во внимание наработки других стран", – пояснил Песков.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о прогнозах относительно уровня заболеваемости коронавирусом. Эксперт завил, что к весне количество новых случаев заражения COVID-19 может снизиться до тех показателей, которые были летом. Однако Горелов подчеркнул, что для стабилизации эпидемиологической ситуации необходимо время.
За последние сутки в России подтвердили 19 404 случая коронавируса в 85 регионах. Выявлено активно 5 020 (25,9%) случаев без клинических проявлений.
Заболевший COVID-19 остается заразным 10–20 дней после появления симптомов
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