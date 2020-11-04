Валерий Шарифулин/ТАСС
В Москве скончались 67 пациентов с коронавирусом. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Известно, что все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Кроме того, у всех умерших был подтвержден диагноз "пневмония".
Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.
За сутки в столице госпитализированы 1 453 пациентов с коронавирусной инфекцией. На аппаратах ИВЛ находятся 367 человек.
Всего в городе подтвердили 5 826 новых случаев коронавируса. 41,6% заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,2% – в возрасте от 46 до 65 лет. Также в Оперштабе сообщили, что среди новых случаев заражения 12,3% – дети, 11,7% – люди в возрасте от 66 до 79 лет, 4,2% – граждане старше 80 лет.
В России за это время подтвердили 19 768 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Как сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19, выявлено активно 4 937 (25,0%) случая без клинических проявлений.
В мире выявлено более 3 миллионов случаев COVID-19 за неделю
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