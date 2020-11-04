Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В России подтвердили 19 768 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Как сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19, выявлено активно 4 937 (25,0%) случая без клинических проявлений.

В Москве установили 5 826 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 031, в Московской области – 569, в Нижегородской области – 417, в Архангельской области – 389.

В Ростовской области подтвердили 309 случаев коронавируса, в Красноярском крае – 308, в Воронежской области – 304, в Свердловской области – 277, в Иркутской области – 245.

Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 693 454 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Республике Татарстан и Республике Дагестан – по 0,5%. В Московской области и Чувашской Республике этот показатель равен 0,6%.

За последние сутки по стране подтверждено 389 летальных случаев. В Москве скончались 68 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом. За весь период по России умерло 29 217 человек.

Также за прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 567 человек. В Москве от коронавируса вылечились еще 3 852 пациента. Общее число выздоровевших в РФ теперь составляет 266 931 пациенту.

