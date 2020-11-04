Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Еще 3 852 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 325 531 человека", – подчеркнула заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как стало известно, в столице вводится порядок снабжения пациентов с COVID-19 бесплатными лекарствами на основании клинической картины заболевания. Директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью министерства здравоохранения РФ Инна Куликова объяснила, что препараты будут предоставлять еще до результатов ПЦР-тестов.

В Роспотребнадзоре ранее спрогнозировали снижение уровня заболеваемости коронавирусом. По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, можно ожидать приближения к уровню летних значений, но потребуется время.

